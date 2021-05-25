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25 мая 22:42
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22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
21:22
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Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии
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Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии

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Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии
pixabay.com

Одесса, 25 мая. Слово «Новороссия» в политическом смысле должно четко артикулироваться в Москве. Об этом заявил экс-депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев.

Эксперт напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который говорил о подаренных Украине исторических землях России. По словам историка, такие тезисы должны реализовываться в политике Кремля. Историк добавил, что подобные высказывания должны звучать в риторике официальных лиц.

«Эти вещи должны быть выражены вполне в понятных и материальных статусах, вроде «карты русского» и так далее», — заявил Васильев.

Историк добавил, что Москве не стоит опасаться резкой реакции со стороны других стран. Подобных прецедентов в мировой практике было немало, передает «Русские онлайн».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев «начинает терять» Донбасс.

украина Новороссия путин
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Все новости / Политика / Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии
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