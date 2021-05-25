Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии

Одесса, 25 мая. Слово «Новороссия» в политическом смысле должно четко артикулироваться в Москве. Об этом заявил экс-депутат горсовета Одессы, историк Александр Васильев.

Эксперт напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который говорил о подаренных Украине исторических землях России. По словам историка, такие тезисы должны реализовываться в политике Кремля. Историк добавил, что подобные высказывания должны звучать в риторике официальных лиц.

«Эти вещи должны быть выражены вполне в понятных и материальных статусах, вроде «карты русского» и так далее», — заявил Васильев.

Историк добавил, что Москве не стоит опасаться резкой реакции со стороны других стран. Подобных прецедентов в мировой практике было немало, передает «Русские онлайн».

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев «начинает терять» Донбасс.