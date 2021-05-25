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25 мая 22:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
21:22
Политика
Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии
21:20
Шоу-бизнес
Наследница Джуны назвала текущий год решающим для тяжелобольной экс-жены Аршавина
Все новости

Наследница Джуны назвала текущий год решающим для тяжелобольной экс-жены Аршавина

Шоу-бизнес
Наследница Джуны назвала текущий год решающим для тяжелобольной экс-жены Аршавина
Prt Scr instagram.com  /  @arshavina_alisia__mb

Москва, 25 мая. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Мариам Циминтия дала прогноз по состоянию здоровья бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

В прошлом году экс-супруге спортсмена поставили страшный диагноз — аутоиммунный некроз. На тяжелый недуг наложились и другие болезни, поэтому Казьмина, почти лишившаяся носа, рискует потерять способность ходить. Во всех бедах бывшая жена Аршавина винит его мать, которая якобы навела на нее порчу.

По словам Циминтии, считающейся наследницей дара знаменитой целительницы Джуны, причина болезни Казьминой не в порче. На основе даты рождения тяжелобольной женщины экстрасенс пришла к выводу, что у экс-супруги футболиста фатальная судьба.

«Не хочу пугать Алису, мне по-человечески искренне ее жаль. Но этот год, 2021-й, решающий для нее вообще», — отметила предсказательница в комментарии «Собеседнику».

Циминтия уверена, что Казьминой не стоит опускать руки. Как рассказала наследница Джуны, в июне у бывшей жены Аршавина появится надежда на улучшение. Однако осенью, особенно в ноябре, Казьмину ждет опасный период, добавила экстрасенс, при этом паниковать, по ее словам, не стоит.

Мать Андрея Аршавина говорила, что Казьмина угрожала ее сыну. По мнению женщины, ее бывшая невестка навлекла на себя беду, приворожив футболиста.

экстрасенс аршавина казьмина
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