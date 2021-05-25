Наследница Джуны назвала текущий год решающим для тяжелобольной экс-жены Аршавина

Москва, 25 мая. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Мариам Циминтия дала прогноз по состоянию здоровья бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

В прошлом году экс-супруге спортсмена поставили страшный диагноз — аутоиммунный некроз. На тяжелый недуг наложились и другие болезни, поэтому Казьмина, почти лишившаяся носа, рискует потерять способность ходить. Во всех бедах бывшая жена Аршавина винит его мать, которая якобы навела на нее порчу.

По словам Циминтии, считающейся наследницей дара знаменитой целительницы Джуны, причина болезни Казьминой не в порче. На основе даты рождения тяжелобольной женщины экстрасенс пришла к выводу, что у экс-супруги футболиста фатальная судьба.

«Не хочу пугать Алису, мне по-человечески искренне ее жаль. Но этот год, 2021-й, решающий для нее вообще», — отметила предсказательница в комментарии «Собеседнику».

Циминтия уверена, что Казьминой не стоит опускать руки. Как рассказала наследница Джуны, в июне у бывшей жены Аршавина появится надежда на улучшение. Однако осенью, особенно в ноябре, Казьмину ждет опасный период, добавила экстрасенс, при этом паниковать, по ее словам, не стоит.

Мать Андрея Аршавина говорила, что Казьмина угрожала ее сыну. По мнению женщины, ее бывшая невестка навлекла на себя беду, приворожив футболиста.