Москва, 25 мая. Россия всегда выступала за уважительное отношение к вере, обычаям и культуре мировых народов. Об этом заявил депутат Государственной думы Валерий Газзаев.

Сегодня, 25 мая, в Совете Федерации России состоялся круглый стол, в рамках которого политики обсудили тему «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур».

Во время мероприятия Валерий Газзаев заявил, что инициатива организации Всемирной Конференции по межрелигиозному и межнациональному диалогу неслучайно принадлежит российской стороне, поскольку основой международной политики государства всегда был призыв к уважительному отношению народов.

Депутат Госдумы подчеркнул, что Москва всегда приветствовала вероисповедание, традиции и культурное наследие других народов. Россия старается сохранить уважительный диалог для сохранения благополучия и мира, добавил Газзаев.

Как стало известно ранее, москвичи смогут посетить ранее закрытые исторические памятники архитектуры.