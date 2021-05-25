Блинкен впервые посетил Израиль в должности госсекретаря США

Иерусалим, 25 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль. Это первая рабочая поездка главы американской дипломатии в ближневосточное государство с момента вступления в новую должность.

В рамках поездки политик планировал провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Габи Ашкенази. Об этом говорится в заявлении государственного радио страны Kan.

Переговоры с главой кабмина должны были состояться в 10:00 по московскому времени в Иерусалиме. После разговора Блинкен обсудил интересующие вопросы с главой внешнеполитического ведомства в здании МИД.

В ходе встречи с Нетаньяху американский госсекретарь выразил поддержку Израилю на фоне обострения ситуации на границе сектора Газа. Блинкен указал на право еврейского государства на самооборону.