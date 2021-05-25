Горбачев назвал позитивным событием для всего мира будущую встречу Путина и Байдена

Москва, 25 мая. Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на новость о дате российско-американского саммита. Он считает, что подобное мероприятие станет важным для всего мира.

Горбачев в беседе с журналистами одного из российских изданий прокомментировал предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Ранее СМИ сообщили новость о том, что переговоры на высочайшем уровне состоятся в Женеве 16 июня.

«Это событие важное, позитивное для наших стран, для Европы, где будет происходить эта встреча, и для всего мира. Хорошо, что встречаются в Женеве», — сказал Горбачев в беседе ТАСС.

Ранее Горбачев рассказал о причинах высокой активности разведки НАТО у берегов Крымского полуострова.