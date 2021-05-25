Президент Швейцарии выступил за плодотворный диалог Путина и Байдена в Женеве

Берн, 25 мая. Швейцарский президент Ги Пармелен выступил за плодотворные дискуссии лидеров РФ и США в Женеве. Об этом он написал в Twitter.

Кремль подтвердил, что российско-американская встреча на высшем уровне пройдет в Швейцарии 16 июня. Пармелен отметил, что был рад получить возможность организовать переговоры в своей стране.

«Я очень счастлив, что Швейцария принимает у себя саммит американского президента Джо Байдена и российского президента Владимира Путина», — говорится в публикации.

Путин ранее запланировал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они пройдут 28 мая в Сочи. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Кремль сообщит, где именно состоится беседа двух лидеров.