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22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
21:22
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Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке

Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 мая. Популярная певица Полина Гагарина тайком сняла, как ее сын Андрей исполняет произведение Сергея Рахманинова на фортепиано. Подросток недавно с успехом окончил музыкальную школу.

Артистка воспитывает двух детей — сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым и дочку Мию, которая появилась на свет от отношений с фотографом Дмитрием Исхаковым. Снимки с наследницей Гагарина частенько публикует на своей странице в Instagram, а вот 13-летний Андрей, судя по всему, не любит фотографироваться. Звездной маме приходится снимать сына тайком.

На днях певица похвасталась, что ее старший ребенок закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Гагарина призналась, что гордится успехами Андрея. Артистка показала, как ее талантливый сын блистательно сыграл Рахманинова, который считается одним из самых сложных классических композиторов. Сделанный в школе ролик звезде пришлось снимать издалека.

«Очень горжусь сыном и ностальгирую по временам, когда он только начинал, а теперь так играет Рахманинова», — отметила Гагарина.

По словам артистки, дети, которые занимаются музыкой, обладают особенным взглядом на жизнь. Гагарина посоветовала обязательно развивать в ребенке творческое начало, даже если его дальнейшая профессия будет связана с чем-то другим. Сама певица уверена, что ее сын Андрей пойдет по ее стопам и построит музыкальную карьеру.

Полина Гагарина ранее обеспокоила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную после съемок клипа. Внимательные фанаты заметили множество синяков на руках и ногах знаменитости и испугались за любимую певицу.

музыка семья гагарина певица
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Все новости / Шоу-бизнес / Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
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