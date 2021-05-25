Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке

Москва, 25 мая. Популярная певица Полина Гагарина тайком сняла, как ее сын Андрей исполняет произведение Сергея Рахманинова на фортепиано. Подросток недавно с успехом окончил музыкальную школу.

Артистка воспитывает двух детей — сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым и дочку Мию, которая появилась на свет от отношений с фотографом Дмитрием Исхаковым. Снимки с наследницей Гагарина частенько публикует на своей странице в Instagram, а вот 13-летний Андрей, судя по всему, не любит фотографироваться. Звездной маме приходится снимать сына тайком.

На днях певица похвасталась, что ее старший ребенок закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Гагарина призналась, что гордится успехами Андрея. Артистка показала, как ее талантливый сын блистательно сыграл Рахманинова, который считается одним из самых сложных классических композиторов. Сделанный в школе ролик звезде пришлось снимать издалека.

«Очень горжусь сыном и ностальгирую по временам, когда он только начинал, а теперь так играет Рахманинова», — отметила Гагарина.

По словам артистки, дети, которые занимаются музыкой, обладают особенным взглядом на жизнь. Гагарина посоветовала обязательно развивать в ребенке творческое начало, даже если его дальнейшая профессия будет связана с чем-то другим. Сама певица уверена, что ее сын Андрей пойдет по ее стопам и построит музыкальную карьеру.

Полина Гагарина ранее обеспокоила поклонников, опубликовав фотографию, сделанную после съемок клипа. Внимательные фанаты заметили множество синяков на руках и ногах знаменитости и испугались за любимую певицу.