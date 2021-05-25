Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ

Москва, 25 мая. Действия Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российскому флагу необходимо приравнять к уголовному преступлению.
WADA внедрила ограничения, согласно которым официальный флаг России не будет присутствовать на арене во время проведения чемпионата мира по хоккею в Латвии.
Создатель Медиа-холдинга «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин напомнил, что подобного рода действия со стороны всемирной организации необходимо приравнять к надругательству над Государственным флагом РФ, а это является уголовным преступлением.
«К сожалению, в ситуации, когда агентство противоречит своему главному слогану — Play True («Играй честно») — иначе поступить, видимо, уже нельзя!» — заявил журналист.
Власти Латвии ранее решили убрать российские флаги с улиц Риги и повесить вместо них символику Олимпийского комитета РФ.