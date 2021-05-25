Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube

Москва, 25 мая. Роскомнадзор заявил, что трафик сайта Google может быть замедлен в России из-за нежелания сервиса подчиниться законам РФ.

Сотрудники российского ведомства не раз обращали внимание представителей IT-гиганта на размещение на YouTube роликов, содержание которых запрещено российским законодательством. Руководство сервиса реагирует на подобные заявления с запозданием. Несколько тысяч видеоматериалов, нарушающих законы РФ, так и не были удалены по требованию Роскомнадзора.

Журналисты издания LIFE сообщили, что Роскомнадзор в «ближайшие дни» может принять решение о замедлении работы Google и видеохостинга YouTube в связи с указанными обстоятельствами.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube объяснения причин блокировки видеозаписи агентства Sputnik France.