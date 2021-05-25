Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии

Минск, 25 мая. Задержанная в белорусской столице гражданка России София Сапега чувствует себя нормально. Каких-либо жалоб на некорректное обращение у нее нет.

Соответствующее заявление сделали представители посольства РФ в Минске. Российская сторона в ближайшее время планирует получить официальную информацию о мере пресечения соотечественнице.

Россиянка София Сапега была задержана белорусскими правоохранителями в Минске вместе с Романом Протасевичем. Последний является сооснователем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Во вторник суд приговорил девушку к двум месяцам ареста по подозрению в нарушении нескольких статей. Сапега уже побывала на допросе, в ходе которого призналась в редактировании Telegram-канала с данными сотрудников МВД.