Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021

Челябинск, 25 мая. Конкурс «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2021 среди подразделений мотострелков состоялся в Челябинской области.

Как отмечается, в этот раз военнослужащие должны были выполнить необходимые задачи в условиях аномально жаркой погоды.

Мотострелки преодолевали трассу конкурса на БМП-3. Лучшее время показала команда Дальневосточного военного общевойскового командного училища — 56 минут и 41 секунду. Вторыми стали экипажи БМП-3 из Южного военного округа. Третье место досталось бойцам Западного военного округа.

Ранее сообщалось, что в России стартовал всеармейский этап международного конкурса АрМИ-2021 «Безопасная среда». Помимо этого в Туле прошел этап конкурса «Полярная звезда» между спецназом ВДВ и Росгвардии, передает RT.