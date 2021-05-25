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22:32
Шоу-бизнес
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22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
21:22
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Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии
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Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного

Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 25 мая. Поклонники певицы и бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой назвали человека, который может быть новым возлюбленным исполнительницы.

Бузова в последнее время часто намекает подписчикам в Instagram, что у нее появился загадочный избранник. Певица публикует кадры с романтическими сюрпризами, но не раскрывает, кто их устраивает. Внимательные фанаты пришли к выводу, что исполнительница хита «Мало половин» может встречаться с рэпером Радием.

Сначала на одном из фото в Instagram-аккаунте Бузовой подписчики увидели на полке белые высокие мужские кроссовки. Пользователи соцсети обратили внимание, что похожую обувь носит Радий.

Кроме того, поклонники вычислили возможного возлюбленного певицы по снимку рэпера, на котором он одет в такую же толстовку, как и телеведущая. Фанаты заметили, что Радий и Бузова выкладывали фото из одинаковых локаций примерно в один и тот же период, но не отмечали друг друга.

Несколько месяцев назад Ольга Бузова рассталась с рэпером и блогером Давидом Манукяном, прославившимся как Дава. Экс-возлюбленный певицы занял место ведущего «Дома-2» после ее ухода из проекта.

бузова рэпер радий
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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
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