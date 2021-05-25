Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного

Москва, 25 мая. Поклонники певицы и бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой назвали человека, который может быть новым возлюбленным исполнительницы.

Бузова в последнее время часто намекает подписчикам в Instagram, что у нее появился загадочный избранник. Певица публикует кадры с романтическими сюрпризами, но не раскрывает, кто их устраивает. Внимательные фанаты пришли к выводу, что исполнительница хита «Мало половин» может встречаться с рэпером Радием.

Сначала на одном из фото в Instagram-аккаунте Бузовой подписчики увидели на полке белые высокие мужские кроссовки. Пользователи соцсети обратили внимание, что похожую обувь носит Радий.

Кроме того, поклонники вычислили возможного возлюбленного певицы по снимку рэпера, на котором он одет в такую же толстовку, как и телеведущая. Фанаты заметили, что Радий и Бузова выкладывали фото из одинаковых локаций примерно в один и тот же период, но не отмечали друг друга.

Несколько месяцев назад Ольга Бузова рассталась с рэпером и блогером Давидом Манукяном, прославившимся как Дава. Экс-возлюбленный певицы занял место ведущего «Дома-2» после ее ухода из проекта.