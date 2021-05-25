Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой

Москва, 25 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на фото в платье Золушки с пышной юбкой. Фанаты раскритиковали наряд певицы.

Муж Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал снимок с супругой на своей странице в Instagram. Помимо исполнительницы, в кадр попал ее друг — модельер Валентин Юдашкин. Юморист отметил, что фото было сделано на праздновании дня рождения дочери Примадонны, певицы Кристины Орбакайте.

На снимке Пугачева позирует в бежевом платье от Юдашкина, расшитом множеством блестящих украшений. Образ певицы дополнили серебристые туфли и массивный ремень в тон обуви.

Некоторым подписчикам Галкина не понравился внешний вид его супруги. Один из комментаторов назвал Примадонну мумией, причем досталось не только ей, но и Юдашкину.

«Ужас! Две мумии»; «Цыганский табор, пардон. А-ля «совок»»; «Ну такого бреда я давно не видел»; «Скажу просто — отстой. Стыдоба престарелых особ»; «Такой грубый ремень на воздушном платье», — раскритиковали наряд певицы пользователи Instagram.

Аллу Пугачева часто собирает не только негативные отзывы, но и комплименты в соцсетях. Например, ранее она восхитила фанатов образом с коралловыми брюками и черной безрукавкой.