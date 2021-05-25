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новостей
22:32
Шоу-бизнес
Бузова не оценила липосакцию бывшего бойфренда Манукяна
22:31
Политика
Скориков озвучил время и содержание признаний «расколовшегося» Протасевича
22:28
Общество
Автоэксперт Субботин предупредил о распространенных схемах обмана водителей
22:25
Общество
Нутрициолог перечислил пять полезных свойств витамина А
22:21
Общество
Сразу три редких небесных явления россияне смогут увидеть 26 мая
22:09
Общество
Кабмин РФ предложил внести вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
22:09
Общество
Вакцинация от COVID-19 препаратом «КовиВак» началась в Петербурге
22:08
Весь мир
Франция угрожает Мали санкциями за арест временного президента
22:03
Весь мир
Российские специалисты помогут таможенникам ЦАР бороться с мошенниками на границе
22:00
Общество
Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения
21:52
Происшествия
Мать задержанной россиянки Сапеги прокомментировала видео допроса дочери
21:46
Шоу-бизнес
«Животное!»: Алексей Панин вызвал гнев пользователей снимком Цоя на нудистском пляже
21:45
Общество
Плевок в сторону Запада: немецкий политолог объяснил истерию вокруг рейса Ryanair
21:38
Общество
День предпринимателя в России: эксперты обсудили успехи отечественного бизнеса
21:35
Иран
Гонка началась: кто баллотируется на пост президента Ирана
21:33
Новости Сирии
Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам
21:24
Общество
Малоизвестные места на побережье Крыма: где найти Серебряный и Золотой пляжи
21:23
Политика
Захарова сравнила заявления Белого дома об инциденте с Ryanair с телефонным пранком
21:22
Политика
Историк Васильев призвал Кремль реализовать слова Путина о Новороссии
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Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой

Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 25 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева появилась на фото в платье Золушки с пышной юбкой. Фанаты раскритиковали наряд певицы.

Муж Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал снимок с супругой на своей странице в Instagram. Помимо исполнительницы, в кадр попал ее друг — модельер Валентин Юдашкин. Юморист отметил, что фото было сделано на праздновании дня рождения дочери Примадонны, певицы Кристины Орбакайте.

На снимке Пугачева позирует в бежевом платье от Юдашкина, расшитом множеством блестящих украшений. Образ певицы дополнили серебристые туфли и массивный ремень в тон обуви.

Некоторым подписчикам Галкина не понравился внешний вид его супруги. Один из комментаторов назвал Примадонну мумией, причем досталось не только ей, но и Юдашкину.

«Ужас! Две мумии»;

«Цыганский табор, пардон. А-ля «совок»»;

«Ну такого бреда я давно не видел»;

«Скажу просто — отстой. Стыдоба престарелых особ»;

«Такой грубый ремень на воздушном платье», — раскритиковали наряд певицы пользователи Instagram.

Аллу Пугачева часто собирает не только негативные отзывы, но и комплименты в соцсетях. Например, ранее она восхитила фанатов образом с коралловыми брюками и черной безрукавкой.

галкин пугачева юдашкин
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