В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома

Омск, 25 мая. Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении местной жительницы, которая не пустила в дом поздно вернувшегося сына-подростка.

Омичи опубликовали в социальных сетях фотографию, на которой несовершеннолетний ребенок лежит на коврике около двери. Автор публикации написал, что родители подростка несколько часов не пускали его домой.

Появившиеся в Сети кадры проверили сотрудники полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личность подростка и его родителей. В отношении матери составлен протокол о неисполнении родительских обязанностей, сообщили в ГУ МВД по Омской области.

Выяснилось, что школьник игнорировал требование родителей приходить домой пораньше. Женщина предупредила сына, что не пустит его в дом, если он еще раз нарушит режим. Юноша в очередной раз прибыл за полночь и остался ночевать у двери.

Подросток в Санкт-Петербурге заступился за мать и пострадал от рук ее сожителя, писал ФАН.