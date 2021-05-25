Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
Все новости
25 мая 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
Все новости

Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины

Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
pixabay.com  /  Free-Photos

Киев, 25 мая. В Киеве осознали печальные итоги следования санкционной политике Запада и начали искать способ избежать негативных последствий.

Экстренная посадка авиалайнера Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе на борту самолета обернулась арестом редактора оппозиционного белорусским властям Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Подобное развитие событий привело к оперативному скоординированному странами Запада принятию пакета антибелорусских санкций. В свою очередь, украинские власти решили не отставать от своих западных партнеров, запретив полеты в белорусском воздушном пространстве. В итоге это решение грозит негативно сказаться и на украинском бизнесе, в результате чего сейчас можно наблюдать, как Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика своей страны.

Так, в материале сетевого издания EADaily было обращено внимание на недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова о том, что украинские власти «готовы предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории Белоруссии». При этом министр назвал арест обвиняемого в экстремизме Протасевича прецедентом, на который Киев намерен реагировать в соответствии со своим национальным законодательством.

В итоге на этом примере можно наблюдать готовность украинских властей устроит заработок на санкциях против Белоруссии ради спасения украинского авиатрафика за счет его перехвата у соседнего государства.

Ранее в Сети появилось видео с признанием россиянки Софьи Сапеги в редактировании незаконного Телеграм-канала.

санкции украина белоруссия политика
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 136717 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 129899 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 81065 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 65755 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 53177 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Экономика / Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
Рейтинг@Mail.ru