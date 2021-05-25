Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины

Киев, 25 мая. В Киеве осознали печальные итоги следования санкционной политике Запада и начали искать способ избежать негативных последствий.

Экстренная посадка авиалайнера Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе на борту самолета обернулась арестом редактора оппозиционного белорусским властям Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Подобное развитие событий привело к оперативному скоординированному странами Запада принятию пакета антибелорусских санкций. В свою очередь, украинские власти решили не отставать от своих западных партнеров, запретив полеты в белорусском воздушном пространстве. В итоге это решение грозит негативно сказаться и на украинском бизнесе, в результате чего сейчас можно наблюдать, как Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика своей страны.

Так, в материале сетевого издания EADaily было обращено внимание на недавнее заявление министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова о том, что украинские власти «готовы предоставить воздушное пространство иностранным авиакомпаниям, чтобы они могли прокладывать курс своих самолетов вокруг территории Белоруссии». При этом министр назвал арест обвиняемого в экстремизме Протасевича прецедентом, на который Киев намерен реагировать в соответствии со своим национальным законодательством.

В итоге на этом примере можно наблюдать готовность украинских властей устроит заработок на санкциях против Белоруссии ради спасения украинского авиатрафика за счет его перехвата у соседнего государства.

Ранее в Сети появилось видео с признанием россиянки Софьи Сапеги в редактировании незаконного Телеграм-канала.