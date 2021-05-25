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25 мая 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
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Все новости

Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera

Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
Prt Scr youtube.com  /  AutoGen.pl

Рим, 25 мая. Инженеры поработали над легендарным раллийным купе Lancia 037, всего будет выпущено 37 модифицированных авто.

Купе Lancia 037 — первый автомобиль, разработанный специально для раллийной группы B. Он активно использовался в гонках с 1982 по 1986 год. Итальянская команда Lancia Martini, выступая на этой машине, одержав шесть побед на этапах WRC и выиграв один чемпионский титул в зачете производителей.

Рестмод Lancia 037, который назван Evo37, не только получил новый внешний вид, но и был модифицирован в технической части. Так были объединены подрамники, что позволило создать полноценную пространственную раму. Авто оборудовали силовой установкой 232 AR4, которая будет выдавать 500 л. с. В общей сложности планируется выпустить 37 экземпляров возрожденного купе, причем 11 из них уже заказаны.

Россиянам ранее напомнили основные аспекты, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.

автомобили авторынок Kimera Evo37 Lancia
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