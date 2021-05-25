Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera

Рим, 25 мая. Инженеры поработали над легендарным раллийным купе Lancia 037, всего будет выпущено 37 модифицированных авто.

Купе Lancia 037 — первый автомобиль, разработанный специально для раллийной группы B. Он активно использовался в гонках с 1982 по 1986 год. Итальянская команда Lancia Martini, выступая на этой машине, одержав шесть побед на этапах WRC и выиграв один чемпионский титул в зачете производителей.

Рестмод Lancia 037, который назван Evo37, не только получил новый внешний вид, но и был модифицирован в технической части. Так были объединены подрамники, что позволило создать полноценную пространственную раму. Авто оборудовали силовой установкой 232 AR4, которая будет выдавать 500 л. с. В общей сложности планируется выпустить 37 экземпляров возрожденного купе, причем 11 из них уже заказаны.

Россиянам ранее напомнили основные аспекты, на которые стоит обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.