Пекин, 25 мая. Попытка нанесения воздушного удара ВВС Украины по территории Крыма станет фатальной ошибкой для Киева, уверены аналитики из Китая.

Украина в последние годы испытывает массу проблем, однако руководство страны до сих пор грезит «захватом» Крымского полуострова, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского портала Sohu. По их словам, самым вероятным сценарием развития событий может быть попытка Киева нанести авиаудар по Крыму, чтобы развязать войну с РФ и обратиться к Североатлантическому альянсу за военной поддержкой.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от скоротечности противостояния, так как если конфликт затянется, то к нему могут подключиться члены НАТО, уверены аналитики. Эксперты рассмотрели крылатые машины, которые Киев может противопоставить Москве. По их словам, у ВВС Украины имеется лишь наследие СССР в виде Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24, причем они никогда не проходили модернизацию, а их нынешнее состояние удручает.

«Текущее состояние ВВС Украины близко к краху. <…> Они смогут выставить против России лишь несколько десятков самолетов», — констатировали авторы материала.

Авторы статьи рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым. Воздушный бой между пилотами двух стран долго не продлится, уверены эксперты. По их словам, сражение завершится всего через несколько часов полным разгромом «ветхой» украинской авиации. Они добавили, что поражение Киева будет настолько стремительным, что страны Альянса даже не успеют вмешаться в ситуацию и как-то помочь украинцам.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что устаревшие системы ПВО Украины не помогут Киеву защитить страну от ракетной атаки.