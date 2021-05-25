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25 мая 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
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В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым

Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
twitter.com  /  @mod_russia

Пекин, 25 мая. Попытка нанесения воздушного удара ВВС Украины по территории Крыма станет фатальной ошибкой для Киева, уверены аналитики из Китая.

Украина в последние годы испытывает массу проблем, однако руководство страны до сих пор грезит «захватом» Крымского полуострова, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского портала Sohu. По их словам, самым вероятным сценарием развития событий может быть попытка Киева нанести авиаудар по Крыму, чтобы развязать войну с РФ и обратиться к Североатлантическому альянсу за военной поддержкой.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от скоротечности противостояния, так как если конфликт затянется, то к нему могут подключиться члены НАТО, уверены аналитики. Эксперты рассмотрели крылатые машины, которые Киев может противопоставить Москве. По их словам, у ВВС Украины имеется лишь наследие СССР в виде Су-27, МиГ-29, Су-25 и Су-24, причем они никогда не проходили модернизацию, а их нынешнее состояние удручает.

«Текущее состояние ВВС Украины близко к краху. <…> Они смогут выставить против России лишь несколько десятков самолетов», — констатировали авторы материала.

Авторы статьи рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым. Воздушный бой между пилотами двух стран долго не продлится, уверены эксперты. По их словам, сражение завершится всего через несколько часов полным разгромом «ветхой» украинской авиации. Они добавили, что поражение Киева будет настолько стремительным, что страны Альянса даже не успеют вмешаться в ситуацию и как-то помочь украинцам.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут заявил, что устаревшие системы ПВО Украины не помогут Киеву защитить страну от ракетной атаки.

украина россия крым sohu
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