Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
Все новости
25 мая 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
Все новости

Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной

Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
wikipedia.org  /  Gilzetbase / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 мая. Звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня перенесла операцию. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала ролик из операционной, на котором показала, как отходит от наркоза.

Еще неделю назад Боня вела очень насыщенную жизнь. Звезда прилетела на несколько дней в Москву по рабочим делам, а затем отправилась вместе с подругой на съемки клипа в Сочи. А после возвращения в столицу телеведущая блистала на дорожке музыкальной премии RU.TV. Всеми яркими моментами она делилась на своей странице в Instagram.

Поклонники забили тревогу, когда Виктория Боня неожиданно пропала из соцсетей. Они забеспокоились о здоровье звезды, ведь на ее состоянии могли отразиться и частые перелеты, и плотный график. Оказалось, что беспокоились они не зря. Спустя время телеведущая вышла на связь с фанатами и сообщила, что ей понадобилась операция. Никаких подробностей больше она раскрывать не стала, а лишь попросила пожелать ей удачи.

Через пару часов Боня напугала фолловеров роликом, который был снят в операционной. Судя по всему, звезду сняли в момент, когда она только отходила от наркоза. Она плохо координировала движения своего тела. Кроме того, телеведущая предложила медсестре, которая помогала ей не упасть, станцевать.

Позже она рассказала, что чувствует себя хорошо и ей повезло, ведь врачи сделали операцию вовремя. Почему понадобилась помощь хирурга, Виктория Боня не стала говорить. Подписчики осудили такую позицию звезды и предположили, что она просто решила пропиариться на проблемах со здоровьем.

Боня не первая, кого обвиняют в подобном пиаре. Недавно Ольгу Бузову раскритиковали за сокрытие причины срочной госпитализации. Юрист и правозащитница Катя Гордон уверена, что тайну из своей операции певица сделала вместе с пиар-менеджером.

здоровье дом-2 боня
Комментировать

Вернуться назад

Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 136717 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 129899 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 81065 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 65755 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 53177 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Все новости / Шоу-бизнес / Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
Рейтинг@Mail.ru