Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной

Москва, 25 мая. Звезда «Дома-2», телеведущая Виктория Боня перенесла операцию. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала ролик из операционной, на котором показала, как отходит от наркоза.

Еще неделю назад Боня вела очень насыщенную жизнь. Звезда прилетела на несколько дней в Москву по рабочим делам, а затем отправилась вместе с подругой на съемки клипа в Сочи. А после возвращения в столицу телеведущая блистала на дорожке музыкальной премии RU.TV. Всеми яркими моментами она делилась на своей странице в Instagram.

Поклонники забили тревогу, когда Виктория Боня неожиданно пропала из соцсетей. Они забеспокоились о здоровье звезды, ведь на ее состоянии могли отразиться и частые перелеты, и плотный график. Оказалось, что беспокоились они не зря. Спустя время телеведущая вышла на связь с фанатами и сообщила, что ей понадобилась операция. Никаких подробностей больше она раскрывать не стала, а лишь попросила пожелать ей удачи.

Через пару часов Боня напугала фолловеров роликом, который был снят в операционной. Судя по всему, звезду сняли в момент, когда она только отходила от наркоза. Она плохо координировала движения своего тела. Кроме того, телеведущая предложила медсестре, которая помогала ей не упасть, станцевать.

Позже она рассказала, что чувствует себя хорошо и ей повезло, ведь врачи сделали операцию вовремя. Почему понадобилась помощь хирурга, Виктория Боня не стала говорить. Подписчики осудили такую позицию звезды и предположили, что она просто решила пропиариться на проблемах со здоровьем.

Боня не первая, кого обвиняют в подобном пиаре. Недавно Ольгу Бузову раскритиковали за сокрытие причины срочной госпитализации. Юрист и правозащитница Катя Гордон уверена, что тайну из своей операции певица сделала вместе с пиар-менеджером.