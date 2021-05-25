Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах

Лос-Анджелес, 25 мая. На видеохостинге YouTube появился трейлер стильного экшена «Пороховой коктейль», главные роли в котором исполнили Лина Хиди и Карен Гиллан. Премьера фильма назначена на 15 июля.

Режиссер Навот Папушадо, представивший ранее успешную криминальную комедию «Очень плохие парни», решил поэкспериментировать с жанром. Его новая работа «Пороховой коктейль», снятая по всем законам классического голливудского боевика, многих удивит гламурной оберткой и взрывным кастом.

История развернется вокруг группы женщин-киллеров из трех поколений наемниц. Главных профессиональных убийц в «Пороховом коктейле» исполнили звезда сериала «Игра престолов» Лина Хади и актриса Карен Гиллан, известная по супергеройским лентам «Мстители» и «Стражи Галактики». Кроме того, в боевике снялись Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Карла Гуджино («Город грехов») и Анджела Бассетта («Черная Пантера»).

Действия «Порохового коктейля» происходят в течение одной ночи. Наемницы работают на фирму, которая сильно напоминает отель «Континенталь» из фильмов про Джона Уика. Обстоятельства вынуждают их объединиться с другими убийцами и начать совместную работу под прикрытием.

Ранее компания Central Partnership выпустила первый трейлер комедии «Бендер: Начало», главную роль в которой сыграл Сергей Безруков. Новый фильм является приквелом кинолент «12 стульев» и «Золотой теленок».