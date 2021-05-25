Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины

Киев, 25 мая. Попытка полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс станет для Киева фатальной, уверен украинский политолог Ростислав Ищенко.

Эскалация вооруженного конфликта на юго-востоке Украины обернется для властей страны серьезными последствиями, сказал Ищенко в интервью с украинскими журналистами. По его словам, Киев ожидает крах в случае попытки наступления на Донбасс, так как ополчение Донецкой и Луганской народных республик готово к противостоянию с ВСУ.

Украинские войска не в состоянии реализовать мощный удар по ДНР и ЛНР, ввиду чего защитники Донбасса проведут контрнаступление и заставят ВСУ бежать, отметил политолог. По его словам, Украина начнет движение в сторону печального финала, если руководство страны все же решится на обострение конфликта. Контрнаступление армии ДНР и ЛНР продолжится и на подконтрольных Киеву территориях региона, что запустит маховик полного развала Украины на несколько отдельных частей, объяснил эксперт.

«В случае развала фронта может наступить развал целой страны, поскольку в состоянии неопределенности региональные элиты, не замешанные в серьезных преступлениях, будут стараться всячески отмежеваться от центральных элит», — констатировал Ищенко.

Ранее стало известно о планах генсека миссии ОБСЕ Хельги Шмид посетить Украину с рабочим визитом. В ходе поездки она планирует подробнее ознакомиться с ситуацией в Донбассе.