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25 мая 21:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
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Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины

Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 25 мая. Попытка полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс станет для Киева фатальной, уверен украинский политолог Ростислав Ищенко.

Эскалация вооруженного конфликта на юго-востоке Украины обернется для властей страны серьезными последствиями, сказал Ищенко в интервью с украинскими журналистами. По его словам, Киев ожидает крах в случае попытки наступления на Донбасс, так как ополчение Донецкой и Луганской народных республик готово к противостоянию с ВСУ.

Украинские войска не в состоянии реализовать мощный удар по ДНР и ЛНР, ввиду чего защитники Донбасса проведут контрнаступление и заставят ВСУ бежать, отметил политолог. По его словам, Украина начнет движение в сторону печального финала, если руководство страны все же решится на обострение конфликта. Контрнаступление армии ДНР и ЛНР продолжится и на подконтрольных Киеву территориях региона, что запустит маховик полного развала Украины на несколько отдельных частей, объяснил эксперт.

«В случае развала фронта может наступить развал целой страны, поскольку в состоянии неопределенности региональные элиты, не замешанные в серьезных преступлениях, будут стараться всячески отмежеваться от центральных элит», — констатировал Ищенко.

Ранее стало известно о планах генсека миссии ОБСЕ Хельги Шмид посетить Украину с рабочим визитом. В ходе поездки она планирует подробнее ознакомиться с ситуацией в Донбассе.

украина всу донбасс наступление ищенко
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