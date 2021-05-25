Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области

Тула, 25 мая. Злоумышленники, пытавшиеся украсть полторы тонны металлолома, ожидают приговора суда. Свое желание совершить кражу двое мужчин в возрасте 32 и 30 лет пытались реализовать на территории грузового парка станции «Узловая-1» Московской железной дороги.

Похитители забрались в полувагон с металлоломом и выбрасывали его на придорожную насыпь во время следования поезда между станциями. Но забрать имущество общей массой около полутора тонн они не успели.

«Сообщники спрыгнули с состава и отправились собирать изделия, складывая их в старенький грузовичок, заранее оставленный в условленном месте. На нем мужчины планировали отвезти металл в пункт. Однако они не предполагали, что за их действиями уже наблюдают сотрудники транспортной полиции. Злоумышленников задержали», — рассказала ФАН начальник штаба Линейного отдела МВД России на станции «Тула» Елена Велуйтис.

Следователями органов внутренних дел завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусматривающего наказание за покушение на кражу. Материалы направлены в суд.

Ранее ФАН писал о трагедии на железной дороге. Мужчина попал под поезд в Тульской области.