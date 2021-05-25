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25 мая 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
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Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области

Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
pexels.com  /  Irina Iriser

Тула, 25 мая. Злоумышленники, пытавшиеся украсть полторы тонны металлолома, ожидают приговора суда. Свое желание совершить кражу двое мужчин в возрасте 32 и 30 лет пытались реализовать на территории грузового парка станции «Узловая-1» Московской железной дороги.

Похитители забрались в полувагон с металлоломом и выбрасывали его на придорожную насыпь во время следования поезда между станциями. Но забрать имущество общей массой около полутора тонн они не успели.

«Сообщники спрыгнули с состава и отправились собирать изделия, складывая их в старенький грузовичок, заранее оставленный в условленном месте. На нем мужчины планировали отвезти металл в пункт. Однако они не предполагали, что за их действиями уже наблюдают сотрудники транспортной полиции. Злоумышленников задержали», — рассказала ФАН начальник штаба Линейного отдела МВД России на станции «Тула» Елена Велуйтис.

Следователями органов внутренних дел завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусматривающего наказание за покушение на кражу. Материалы направлены в суд.

Ранее ФАН писал о трагедии на железной дороге. Мужчина попал под поезд в Тульской области.

россия кража тульская область
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