Глава МВД Сирии рассказал о подготовке к президентским выборам

Дамаск, 25 мая. Министр внутренних дел Сирийской Арабской Республики (САР) Мухаммад Рахмун выступил с заявлением о президентских выборах. Он рассказал, что 26 мая 2021 года свыше 18 миллионов граждан смогут осуществить свое конституционное право — проголосовать за кандидатуру нового главы государства.

Подробности с пресс-конференции в стенах сирийского МВД — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

«Избирательные центры были созданы по всей территории Сирии, кроме районов, которые находятся под контролем радикальных группировок. Мы создали пункты для голосования в прилегающих к этим землям регионах, чтобы позволить гражданам реализовать свои права», — рассказал министр.

Также Мухаммад Рахмун отчитался, что страна полностью готова к началу избирательного процесса: участки имеют все необходимое материально-техническое обеспечение.

Глава МВД подчеркнул, что ведомство привело правоохранительные органы по всей стране в состояние повышенной готовности ради защиты центров для голосования от возможных нападений и провокаций.

«После завершения избирательного процесса силы внутренней безопасности перенесут ящики с бюллетенями в места подсчета голосов под надзором Высшей судебной комиссии по выборам», — отметил министр.

В 2021 году за право стать президентом Сирийской Арабской Республики борются три кандидата: действующий глава государства Башар Асад, юрист Махмуд Мари и бывший министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла.

Избирательные участки на всей территории САР 26 мая будут открыты с 7:00 до 19:00 по местному времени. Накануне, 25 мая, в стране проходит день тишины, когда любая агитация запрещена.