Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги

Минск, 25 мая. Видео с признанием Софии Сапеги в редактировании незаконного Telegram-канала появилось в Сети.

Видеозапись, на которой россиянка София Сапега признается в редактировании Telegram-канала с данными сотрудников МВД, опубликовано в Telegram-канале «Желтые сливы».

Сегодня суд приговорил девушку к двум месяцам ареста по подозрению в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса. Ранее белорусские издания опубликовали допрос молодого человека Сапеги Романа Протасевича, который является основателем Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, писал ФАН.