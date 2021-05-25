Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом

Калининград, 25 мая. Летчики Балтфлота РФ в рамках учений перехватили «нарушителя» государственных воздушных границ над Калининградом, информирует Балтийский флот (БФ).

В сообщении отмечается, что военнослужащие БФ провели отработку взлета по команде «Воздух», осуществили выявление условного нарушителя воздушных рубежей, а затем выполнили маневр уклонения от ракет оппонента класса «воздух-воздух» с последующей атакой условного врага.

Известно, что с начала учебного года летчики Балтийского флота совершили десятки вылетов для сопровождения различных воздушных судов, а также надводных кораблей в районе ответственности БФ.

Ранее Балтийский флот РФ отработал перехват вражеского судна на учениях в Финском заливе.

Передача ВМФ 40 боевых кораблей значительно укрепит обороноспособность России, передает RT.