Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы

Чита, 25 мая. Детеныши смешанных пород от пар волков, лисиц и лам появились на свет в зоопарке одного из российских городов.

Двум волчатам, родившимся в Читинском зоопарке, исполнилось неполных три недели. Они появились у пары арктической волчицы и серого волка. К тому же в зоопарке живут еще три лисенка. Им исполнилось почти три месяца. Малыши появились на свет у пары простого рыжего лиса и серебристой лисицы.

Ламы из Читинского зоопарка тоже могут похвастаться пополнением в семействе. У них родился один пятнистый детеныш. Интересен тот факт, что взрослые особи и малыш отличаются по цвету. Маму-ламу зовут Мишель, а белоснежного отца — Снежок.

Посетителям бердянского зоопарка показали редких бенгальских тигрят. Малыши появились на свет несколько месяцев назад, но уже весят почти по 15 килограммов. У детенышей бенгальских тигрят отменный аппетит, отмечают сотрудники бердянского зоопарка.