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25 мая 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
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Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:46
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
vologda-oblast.ru  /  Официальный портал Правительства Вологодской области

Чита, 25 мая. Детеныши смешанных пород от пар волков, лисиц и лам появились на свет в зоопарке одного из российских городов.

Двум волчатам, родившимся в Читинском зоопарке, исполнилось неполных три недели. Они появились у пары арктической волчицы и серого волка. К тому же в зоопарке живут еще три лисенка. Им исполнилось почти три месяца. Малыши появились на свет у пары простого рыжего лиса и серебристой лисицы.

Ламы из Читинского зоопарка тоже могут похвастаться пополнением в семействе. У них родился один пятнистый детеныш. Интересен тот факт, что взрослые особи и малыш отличаются по цвету. Маму-ламу зовут Мишель, а белоснежного отца — Снежок.

Посетителям бердянского зоопарка показали редких бенгальских тигрят. Малыши появились на свет несколько месяцев назад, но уже весят почти по 15 килограммов. У детенышей бенгальских тигрят отменный аппетит, отмечают сотрудники бердянского зоопарка.

чита зоопарк хорошие новости россии
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