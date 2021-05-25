Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг

Тверь, 25 мая. Охранное предприятие «Каро-Север» ведет спор с управляющей компанией поселка «Московское море». Дело рассматривает арбитражный областной суд.

Как сообщают «Госновости», управляющая компания наняла «Каро-Север» для охраны поселка, но не выполнила условия заключенного договора и задолжала по оплате услуг. При этом сотрудники охраны продолжали выполнять свою работу, так как договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке.

Представители ЧОО «Каро-Север» обратились в суд еще в мае 2020 года, однако рядовой хозяйственный спор затянулся. Дело в том, что эксперт союза «Тверская торгово-промышленная Палата» Варвара Новикова подготовила документ, по которому УК должна охранникам заведомо заниженную сумму. Теперь дело о споре ЧОО «Каро-Север» и УК «Московское море» может отразиться на всей системе правосудия России.

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