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25 мая 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
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Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг

Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
пресс-служба администрации Фрунзенского района

Тверь, 25 мая. Охранное предприятие «Каро-Север» ведет спор с управляющей компанией поселка «Московское море». Дело рассматривает арбитражный областной суд.

Как сообщают «Госновости», управляющая компания наняла «Каро-Север» для охраны поселка, но не выполнила условия заключенного договора и задолжала по оплате услуг. При этом сотрудники охраны продолжали выполнять свою работу, так как договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке.

Представители ЧОО «Каро-Север» обратились в суд еще в мае 2020 года, однако рядовой хозяйственный спор затянулся. Дело в том, что эксперт союза «Тверская торгово-промышленная Палата» Варвара Новикова подготовила документ, по которому УК должна охранникам заведомо заниженную сумму. Теперь дело о споре ЧОО «Каро-Север» и УК «Московское море» может отразиться на всей системе правосудия России.

Накануне ФАН писал о задержании главы колпинского жилагентства. Чиновницу подозревают в получении крупной взятки.

суд тверь охрана московское море
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Все новости / Происшествия / Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
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