Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости

Москва, 25 мая. Законопроект, который освобождает граждан России от необходимости подавать налоговую декларацию при каждой продаже недвижимости, принят Госдумой в первом чтении.

Послабление распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты, если гражданин продает этот объект за сумму менее миллиона рублей. Аналогичное правило распространяется на нежилые помещения, включая гаражи, стоимостью до 250 тыс. рублей.

В настоящий момент действует минимальный срок владения недвижимым имуществом, после которого доходы граждан от продажи такого имущества освобождаются от налога. Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.

Новый закон упраздняет необходимость подавать декларацию, если сумма налогового вычета превышает доход от продажи. Обратная ситуация возможна, только если квартира стоит более 1 млн рублей, а нежилое помещение — более 250 тыс.

В Госдуме также предлагали увеличить размер налогового вычета за жилье до 3 млн рублей.