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25 мая 21:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
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Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости

Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
pixabay.com  /  Steve Buissinne

Москва, 25 мая. Законопроект, который освобождает граждан России от необходимости подавать налоговую декларацию при каждой продаже недвижимости, принят Госдумой в первом чтении.

Послабление распространяется на квартиры, жилые дома и комнаты, если гражданин продает этот объект за сумму менее миллиона рублей. Аналогичное правило распространяется на нежилые помещения, включая гаражи, стоимостью до 250 тыс. рублей.

В настоящий момент действует минимальный срок владения недвижимым имуществом, после которого доходы граждан от продажи такого имущества освобождаются от налога. Ставка НДФЛ в 13% взимается с суммы продажи недвижимости, которую можно уменьшить либо на сумму ее покупки, либо на налоговый вычет.

Новый закон упраздняет необходимость подавать декларацию, если сумма налогового вычета превышает доход от продажи. Обратная ситуация возможна, только если квартира стоит более 1 млн рублей, а нежилое помещение — более 250 тыс.

В Госдуме также предлагали увеличить размер налогового вычета за жилье до 3 млн рублей.

госдума жилье законопроект недвижимость квартиры налоговый вычет налоговая декларация
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Все новости / Экономика / Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
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