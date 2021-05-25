Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России

Вена, 25 мая. Игроки сборной России, выступающие в зарубежных клубах, прибыли в расположение национальной команды.

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, а также игроки «Монако» и «Аталанты» Александр Головин и Алексей Миранчук присоединились к сборной России по футболу в Австрии. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Российские футболисты проводят учебно-тренировочный сбор в Нойштифте. После него будет определен окончательный состав команды на Евро-2020. До начала турнира сборная России проведет два товарищеских матча. Соперниками команды Станислава Черчесова станут поляки и болгары.

Ранее Владимир Стогниенко сообщил, что прокомментирует первый матч сборной России на чемпионате Европы. Игра пройдет 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.