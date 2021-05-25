Врач назвал употребление жаропонижающих лекарств эпидемией

Москва, 25 мая. Люди привыкли избавлять не от самого заболевания, а от его симптомов, рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Прием жаропонижающих препаратов уже достиг уровня эпидемии. Люди пьют их от всего: от боли в голове и животе. При этом люди не учитывают, что многие препараты могут нанести вред организму, рассказал специалист в комментарии «Радио 1».

«Они снимают воспаление, а нам оно нужно в хорошем смысле этого слова. Организм должен видеть опасность. Плохо воспаление, которое переходит границы нормы», — объяснил он.

Популярное лекарство от жара способно негативно отразиться на иммунитет человеке после иммунизации от коронавируса SARS-CoV-2. Внимание на это обратил иммунолог-терапевт Владислав Жемчугов.