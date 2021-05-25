Первый в РФ гуманитарный наукоград может появиться в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 25 мая. Столица Ханты-Мансийского автономного округа — Югра — может получить статус первого в России наукограда, сообщил глава города Максим Ряшин.

Югорский государственный университет является мощным образовательным центром, на базе которого могут развиваться и создаваться научные направления. Сотрудничество вуза с общественными институтами и органами власти сделает возможным достижение Ханты-Мансийском статуса первого в России гуманитарного наукограда.

Ряшин выразил благодарность студентам, преподавателям и сотрудникам университета за активное участие в общественной жизни города. Ранее в ЮГУ состоялись выборы ректора, вуз возглавил Роман Кучин, сообщает Ugra-News.

Югра участвует в работе Научно-образовательного центра в Салехарде. Основным направлением его работы является «Биологическая и экологическая безопасность в Арктике».