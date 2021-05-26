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26 мая 19:57
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
19:21
Армия
США отправят на Ближний Восток авианосец для поддержки вывода войск из Афганистана
19:18
Политика
Защита Пулатова рассказала о показаниях специалиста «Алмаз-Антея» по делу MH17
19:18
Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
19:16
Экономика
Запрет поставок российского электричества на Украину оценили в Минэнерго
19:15
Общество
«Воздушная скорая» совершила первый полет на новом вертолете в Приморье
19:14
Общество
Трушкин случайно «подложил свинью» Норкину с его анекдотом о баптистах
19:14
Происшествия
По подозрению в терроризме во Франции задержаны четыре гражданина России
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В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон

Общество
В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
пензенская-епархия.рф  /  Информационный отдел Пензенской епархии

Пенза, 26 мая. Православная икона Богородицы, написанная на Святой горе Афон в Греции, прибудет в столицу Сурского края. Копия святыни XI века будет размещена в часовне Иверской иконы Божией Матери при Пензенском арматурном заводе.

Как отмечает пресс-служба региональной епархии, написанием точной реплики для Пензы занималась знаменитая геронтисса Гавриилия с сестрами монастыря Святой Троицы, расположенного в Греции. На создание копии православной святыни у старицы ушло около года.

Одной из проблем, с которыми были вынуждены столкнуться пензенские священнослужители в ходе переправки иконы в Россию — действующий запрет на авиасообщения из-за угрозы распространения COVID-19. 

«Икону даже пытались переправить автотранспортом, но в последний момент все разрешилось. Неожиданно был назначен незапланированный авиарейс, и один из паломников сопроводил и привез Иверскую икону Пресвятой Богородицы», — уточнили в региональной епархии.

Торжественная встреча иконы состоится 29 мая у храма-часовни при Пензенском арматурном заводе.

Ранее ФАН сообщал, что известная телеведущая Юлия Барановская посетила уникальный реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи».

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россия пенза пензенская область икона божией матери богородица епархия
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Все новости / Общество / В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон
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