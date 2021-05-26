В Пензу доставят икону Божией Матери с греческой горы Афон

Пенза, 26 мая. Православная икона Богородицы, написанная на Святой горе Афон в Греции, прибудет в столицу Сурского края. Копия святыни XI века будет размещена в часовне Иверской иконы Божией Матери при Пензенском арматурном заводе.

Как отмечает пресс-служба региональной епархии, написанием точной реплики для Пензы занималась знаменитая геронтисса Гавриилия с сестрами монастыря Святой Троицы, расположенного в Греции. На создание копии православной святыни у старицы ушло около года.

Одной из проблем, с которыми были вынуждены столкнуться пензенские священнослужители в ходе переправки иконы в Россию — действующий запрет на авиасообщения из-за угрозы распространения COVID-19.

«Икону даже пытались переправить автотранспортом, но в последний момент все разрешилось. Неожиданно был назначен незапланированный авиарейс, и один из паломников сопроводил и привез Иверскую икону Пресвятой Богородицы», — уточнили в региональной епархии.

Торжественная встреча иконы состоится 29 мая у храма-часовни при Пензенском арматурном заводе.

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