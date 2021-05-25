Пугачева трогательно обратилась к своей дочери Орбакайте в честь ее юбилея

Москва, 25 мая. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева трогательно поздравила свою старшую дочь, певицу Кристину Орбакайте с днем рождения.

Пугачева публично обратилась к исполнительнице, которой 25 мая исполнилось 50 лет, на своей странице в Instagram. Примадонна опубликовала черно-белый кадр с дочерью и с нежностью поздравила ее с юбилеем.

«Люблю тебя. Горжусь тобой. С днем рождения!» — лаконично написала певица.

Орбакайте отреагировала на поздравление матери в комментариях. Она трогательно ответила на теплые слова Примадонны.

«Спасибо, моя жизнь», — написала старшая дочь Пугачевой.

Подписчики именитой певицы присоединились к поздравлениям юбилярши. Поклонники оставили в комментариях множество теплых пожеланий.

«Поздравляю Кристину и ее маму Аллу Борисовну с днем рождения!!! Здоровья вам, самое главное, любви и внимания, успехов и удачи!!! Вами можно гордиться!!!»; «С днем рождения очаровательную дочку великой мамы! Алла Борисовна, поздравления вам!» — написали пользователи соцсети.

Орбакайте получила поздравления от многих звезд в свой день рождения. Например, ее поздравил с юбилеем бывший возлюбленный, певец и композитор Владимир Пресняков.