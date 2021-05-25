Сапега дала признательные показания о редактировании канала с данными полицейских

Минск, 25 мая. Гражданка РФ, арестованная в Минске, заявила, что причастна к ведению аккаунта в Telegram, где публиковались данные о сотрудниках правоохранительных органов.

Девушка подчеркнула, что является редактором канала под названием "Черная книга Беларуси". В нем публиковались личные данные о сотрудниках внутренних дел.

Ранее Сапегу арестовали на два месяца. В это время она будет находиться в изоляторе КГБ. Кроме того, адвокат девушки подписал документ о неразглашении подробностей дела.

Посольство России в Белоруссии сообщило, что консул РФ провел встречу с близкими задержанной. В ближайшее время дипломаты намерены получить консульский доступ к россиянке.