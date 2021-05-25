Спустившийся на водопой медведь удивил туристов на Алтае

Горно-Алтайск, 25 мая. Медведь, спустившийся на водопой у Телецкому озеру на Алтае, попал на видео, которые сделали туристы.

Отдыхающие находились на водной экскурсии в тот момент, когда зверь решил утолить жажду. Примечательно, что медведь никак не отреагировал на туристов, которые никак не ожидали вживую его увидеть. Закончив свои дела, он скрылся в лесной чаще, передает слова очевидцев «Алтайская правда».

«Утолив жажду, зверь не спеша поднялся вверх по склону и скрылся в зарослях рододендрона Ледебура», — рассказали в алтайском заповеднике.

Житель Томска устроил необычный отпуск для своего хорька. Животное по желанию хозяина отправилось в тур по достопримечательностям Алтайского края. Мужчина занимается работой с криптовалютой и считает хорька своей дочкой, поэтому старается обеспечить зверька всем необходимым.