ООН попросила армию ЦАР и российских инструкторов сопровождать гуманитарные конвои

Банги, 25 мая. Российские инструкторы и Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) сопровождали гуманитарный конвой Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Колонна автомобилей выехала из города Кага-Бандоро и направилась в Среднее Сидо в северной части страны. Бойцы национальной армии с помощью союзников из России взяли на себя обеспечение ее безопасности.

Многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) сама обратилась к властям ЦАР и попросила их защитить передвижение конвоя. Доставка груза прошла без осложнений, и всего за один день машины передали помощь нуждающимся и вернулись в Кага-Бандоро.

Некоторые источники утверждают, что ВПП намерена совершать такие рейсы трижды в месяц, если военнослужащие и инструкторы из РФ согласятся их сопровождать.

Обращение Всемирной продовольственной программы к армии выглядит вполне закономерно. Центральноафриканцы давно сомневаются в боеспособности миротворцев ООН. Накануне третьего тура парламентских выборов население в очередной раз усомнилось в «голубых касках» и попросило FACA защитить их право на голосование.