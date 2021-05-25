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25 мая 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
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ООН попросила армию ЦАР и российских инструкторов сопровождать гуманитарные конвои

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:43
Весь мир
ООН попросила армию ЦАР и российских инструкторов сопровождать гуманитарные конвои
Федеральное агентство новостей  /  Денис Тарасов

Банги, 25 мая. Российские инструкторы и Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) сопровождали гуманитарный конвой Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН).

Колонна автомобилей выехала из города Кага-Бандоро и направилась в Среднее Сидо в северной части страны. Бойцы национальной армии с помощью союзников из России взяли на себя обеспечение ее безопасности.

Многопрофильная комплексная миссия ООН (МИНУСКА) сама обратилась к властям ЦАР и попросила их защитить передвижение конвоя. Доставка груза прошла без осложнений, и всего за один день машины передали помощь нуждающимся и вернулись в Кага-Бандоро.

Некоторые источники утверждают, что ВПП намерена совершать такие рейсы трижды в месяц, если военнослужащие и инструкторы из РФ согласятся их сопровождать.

Обращение Всемирной продовольственной программы к армии выглядит вполне закономерно. Центральноафриканцы давно сомневаются в боеспособности миротворцев ООН. Накануне третьего тура парламентских выборов население в очередной раз усомнилось в «голубых касках» и попросило FACA защитить их право на голосование.

оон цар минуска
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