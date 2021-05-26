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26 мая 03:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:10
Происшествия
Сахалинский медведь-мародер раскопал могилу и разбил гроб
03:07
Общество
Эстонцы объяснили «здоровье» пьющих из одного стакана советских граждан
03:00
Шоу-бизнес
Канье Уэст закрутил роман с супермоделью Ириной Шейк
03:00
Общество
Как с легким сердцем отпустить ребенка учиться в другой город: советы психолога
02:54
Происшествия
В Израиле задержаны еще несколько участников нападения на евреев
02:53
Политика
«Страна слетела с катушек»: Пушков назвал роковым XXI век для США
02:50
Общество
СК РФ продолжает устанавливать причины гибели детей в ДТП под Ставрополем
02:48
Происшествия
Мужчины изнасиловали девушку во время ограбления одной из квартир Москвы
02:28
Шоу-бизнес
Глюкоза повторила смелый образ Меган Фокс на красной дорожке
02:10
Общество
Гендиректор РЖД Белозеров назвал сроки запуска первых беспилотных «Ласточек»
02:08
Общество
Ученые Роспотребнадзора научились выявлять осложнения у заболевших COVID-19
02:00
Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
01:50
Общество
Псаки: Белый дом серьезно относится к возможному вторжению НЛО в США
01:43
Общество
Пенсии без заявлений и «родная» гречка: какие изменения ждут россиян с июня
01:37
Общество
Песня победителей Евровидения стала одной из самых популярных в мире
01:36
Происшествия
Жительница Сегежи отдала мошенникам 830 тысяч рублей
01:30
Общество
РЖД планируют убрать вагоны-рестораны в большинстве поездов
01:27
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Камчатке
01:22
Происшествия
Мигранта будут судить за попытку дать взятку сотруднику ДПС в Петербурге
01:21
Происшествия
Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке
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Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий

Общество
Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
pixabay.com  / 

Причиной строительства обсерваторий нашими предками по всему миру стало появление Венеры. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

По словам эксперта, в наследии некогда живших на Земле цивилизаций остались свидетельства того, что Венера появилась в Солнечной системе совсем недавно (по историческим меркам). Состоит она из фрагментов другого небесного тела.

«Ученые утверждают, что общая масса объектов в поясе астероидов слишком мала. Вряд ли они представляют собой останки целой планеты. Я рекомендую внимательнее изучать древние шумерские тексты. Тиамат распалась на следующие части: фрагменты в поясе астероидов, обломки в либрационных точках Юпитера и Марса, а также на самый крупный осколок — Луну, и, наконец, Венеру», — сообщил специалист.

Валерий Уваров назвал конкретную дату возникновения раздираемой бурями соседки Земли.

«Ее собрали из крупных осколков Тиамат. Есть упоминания о том, что Венера появилась в Солнечной системе в 3113 году до нашей эры по общепринятому календарному летоисчислению», — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий
pixabay.com  / 

В завершение он рассказал, к каким изменениям в жизни наших предков привело это событие.

«Ее появление сопровождалось колоссальной вспышкой, которая осветила все ночное небо, после чего на небосводе из ниоткуда появилась новая планета. Когда это произошло, все жрецы, астрономы всех цивилизаций начали строить обсерватории для того, чтобы вычислить цикл этого небесного тела. Они понимали, что погибла одна планета и появилась другая. Для того, чтобы правильно рассчитывать энергетические циклы на Земле, их максимальные и минимальные фазы, было необходимо пересчитать период вращения новой планеты», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров прокомментировал новость о том, что пользователи Сети обнаружили на спутниковых снимках поверхности Марса объект, похожий на древнюю японскую гробницу.

венера уфолог уваров
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