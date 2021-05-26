Уфолог назвал неожиданную причину строительства нашими предками обсерваторий

Причиной строительства обсерваторий нашими предками по всему миру стало появление Венеры. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

По словам эксперта, в наследии некогда живших на Земле цивилизаций остались свидетельства того, что Венера появилась в Солнечной системе совсем недавно (по историческим меркам). Состоит она из фрагментов другого небесного тела.

«Ученые утверждают, что общая масса объектов в поясе астероидов слишком мала. Вряд ли они представляют собой останки целой планеты. Я рекомендую внимательнее изучать древние шумерские тексты. Тиамат распалась на следующие части: фрагменты в поясе астероидов, обломки в либрационных точках Юпитера и Марса, а также на самый крупный осколок — Луну, и, наконец, Венеру», — сообщил специалист.

Валерий Уваров назвал конкретную дату возникновения раздираемой бурями соседки Земли.

«Ее собрали из крупных осколков Тиамат. Есть упоминания о том, что Венера появилась в Солнечной системе в 3113 году до нашей эры по общепринятому календарному летоисчислению», — сказал собеседник Федерального агентства новостей.

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В завершение он рассказал, к каким изменениям в жизни наших предков привело это событие.

«Ее появление сопровождалось колоссальной вспышкой, которая осветила все ночное небо, после чего на небосводе из ниоткуда появилась новая планета. Когда это произошло, все жрецы, астрономы всех цивилизаций начали строить обсерватории для того, чтобы вычислить цикл этого небесного тела. Они понимали, что погибла одна планета и появилась другая. Для того, чтобы правильно рассчитывать энергетические циклы на Земле, их максимальные и минимальные фазы, было необходимо пересчитать период вращения новой планеты», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров прокомментировал новость о том, что пользователи Сети обнаружили на спутниковых снимках поверхности Марса объект, похожий на древнюю японскую гробницу.