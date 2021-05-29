Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах

Ни для кого не секрет, что от солнечных лучей можно получить не только красивый загар, но и проблемы с кожей. Лето уже на пороге, а это значит, что пора задуматься о своих родинках, которые уязвимы под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала в беседе с ФАН, почему людям с родинками необходимо ответственно подходить к летнему сезону. Также она объяснила, почему детей до семи лет не рекомендуется возить на море в другие страны.

«С родинками загорать очень опасно. Их нужно защищать кремами с фактором защиты 50+, поскольку под воздействием ультрафиолетовых излучений количество мутаций в мелонацитальных клетках увеличивается в сотни тысяч раз. Поэтому чем меньше будет влияние ультрафиолета на родинки, тем лучше», — рассказала собеседница ФАН.

Людям с родинками необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью и ежегодно проходить осмотр у дерматолога с целью диагностики каких-либо нарушений.

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Татьяна Егорова отметила, что на солнце могут появляться меланомы (меланома — злокачественное образование кожи, происходящее из пигментных клеток — меланоцитов, находящихся в эпидермисе (поверхностный слой кожи). Они определяют цвет кожи и отвечают за защиту от ультрафиолетового излучения. — Прим. ФАН).

«Ультрафиолет, как я уже говорила, провоцирует мутации, за счет чего возникает меланома. Это не означает, что у всех людей на солнце она может появиться: для этого нужны еще предрасполагающие факторы. Но то, что риски возрастают в сотни тысяч раз, — это однозначно. У детей в возрасте до семи лет, выезжающих в зону не своей инсоляции, возможное возникновение меланомы возрастает в разы», — подчеркнула дерматолог.

Собеседница Федерального агентства новостей посоветовала не отвозить детей до семи лет в другие жаркие страны и тем более не брать грудных детей на море в 12:00.

«Детям до семи лет рекомендуется находиться в зоне только своей инсоляции, а безопасные часы пребывания на солнце — с 8:0 до 10:00, а потом уже только после 15:00», — резюмировала Егорова.

Ранее косметолог рассказала, как добиться идеального загара, в какой период времени лучше загорать и какой крем использовать. А также объяснила, какая пища влияет на загар.