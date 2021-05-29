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04:09
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США планируют ввести санкции против девяти белорусских предприятий 3 июня
04:08
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Звезда «Игры престолов» Колокольников сравнил российский кинематограф с панками
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Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
03:59
Политика
США приостановили действие договора с Белоруссией о воздушном пространстве
03:58
Армия
Новейший вертолет Ми-28НМ сравнили с фронтовыми бомбардировщиками
03:35
Общество
Автомобилистам в России рассказали о семи штрафах при выезде за город
03:31
Общество
Врач Станкевич назвала вакцинацию экстренной мерой бля беременных женщин
03:20
Общество
Трудоголики оказались в зоне риска смерти от сердечных заболеваний
03:16
Общество
Жителям РФ назвали способы выяснить эффективность лекарств
03:15
Наука
Россия побила собственный рекорд по числу безаварийных пусков ракет
03:14
Политика
Президент США Байден снова оговорился в речи о Китае
03:01
Армия
Российскую РСЗО «Торнадо-С» сравнили с украинской «Ольхой»
02:52
Общество
Диетолог Круглова поделилась рецептом приготовления безвредных мучных блюд
02:38
Политика
Украине предсказали превращение в нищую страну третьего мира
02:28
Экономика
Финансист Федоров перечислил способы проверки денег на подлинность
02:25
Шоу-бизнес
«Ловко прыгаю в заголовки»: Элджей представил задержание за пьяную езду пиарходом
02:19
Общество
Новый вокзал «Восточный» начнет работать с 29 мая в Москве
02:15
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Кирпичная стена «убила» школьника при попытке залезть в гараж под Саратовом
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Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах

Общество
Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ни для кого не секрет, что от солнечных лучей можно получить не только красивый загар, но и проблемы с кожей. Лето уже на пороге, а это значит, что пора задуматься о своих родинках, которые уязвимы под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Косметолог, дерматолог Татьяна Егорова рассказала в беседе с ФАН, почему людям с родинками необходимо ответственно подходить к летнему сезону. Также она объяснила, почему детей до семи лет не рекомендуется возить на море в другие страны.

«С родинками загорать очень опасно. Их нужно защищать кремами с фактором защиты 50+, поскольку под воздействием ультрафиолетовых излучений количество мутаций в мелонацитальных клетках увеличивается в сотни тысяч раз. Поэтому чем меньше будет влияние ультрафиолета на родинки, тем лучше», — рассказала собеседница ФАН.

Людям с родинками необходимо очень внимательно относиться к своему здоровью и ежегодно проходить осмотр у дерматолога с целью диагностики каких-либо нарушений.

Дерматолог рассказала, почему детям до семи лет опасно загорать в других странах
pixabay.com  / 

Татьяна Егорова отметила, что на солнце могут появляться меланомы (меланома — злокачественное образование кожи, происходящее из пигментных клеток — меланоцитов, находящихся в эпидермисе (поверхностный слой кожи). Они определяют цвет кожи и отвечают за защиту от ультрафиолетового излучения. — Прим. ФАН).

«Ультрафиолет, как я уже говорила, провоцирует мутации, за счет чего возникает меланома. Это не означает, что у всех людей на солнце она может появиться: для этого нужны еще предрасполагающие факторы. Но то, что риски возрастают в сотни тысяч раз, — это однозначно. У детей в возрасте до семи лет, выезжающих в зону не своей инсоляции, возможное возникновение меланомы возрастает в разы», — подчеркнула дерматолог.

Собеседница Федерального агентства новостей посоветовала не отвозить детей до семи лет в другие жаркие страны и тем более не брать грудных детей на море в 12:00.

«Детям до семи лет рекомендуется находиться в зоне только своей инсоляции, а безопасные часы пребывания на солнце — с 8:0 до 10:00, а потом уже только после 15:00», — резюмировала Егорова.

Ранее косметолог рассказала, как добиться идеального загара, в какой период времени лучше загорать и какой крем использовать. А также объяснила, какая пища влияет на загар.

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родинки дерматолог лето2021
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