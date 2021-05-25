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25 мая 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
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Латвийцы рассказали о наиболее острых проблемах безопасности в стране

Общество
Латвийцы рассказали о наиболее острых проблемах безопасности в стране
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Рига, 25 мая. Опрос среди жителей Латвии выявил самые распространенные угрозы безопасности в прибалтийском государстве. Исследование провело МВД совместно с компанией Latvijas fakti.

Главной угрозой надежности и стабильности в стране латвийцы назвали коррупцию (74%). Чуть меньше, 71% считают, что наибольшую опасность представляет распространение коронавирусной инфекции. Еще 70% указали на финансовые преступления. Более 65% заявили о проблемах организованной преступности и кибератак.

Кроме того, граждан Латвии тревожат вопросы соблюдения правил дорожного движения, контрабанда людей и их эксплуатация. Также некоторые видят опасность в природных катастрофах и аварии на технических объектах. Помимо этого, латвийцев беспокоит приток иммигрантов и беженцев.

Согласно данным опроса, в местах проживания 60% людей больше всего волнует безопасность детей. Еще 52% респондентов боятся краж, а 51% волнует наркоторговля. Ровно половина опрошенных опасаются граждан в нетрезвом состоянии.

Однако менее половины латвийцев (47%) частично готовы к чрезвычайным ситуациям. Менее 30% положительно оценили свою готовность, и 5% — не готовы вовсе.

Латвия может потерять значимую часть населения к 2050 году. Статистические данные Eurostat свидетельствуют, что население Латвийской Республики сокращается ежегодно с момента обретения независимости.

Латвия безопасность коррупция
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