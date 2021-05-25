Латвийцы рассказали о наиболее острых проблемах безопасности в стране

Рига, 25 мая. Опрос среди жителей Латвии выявил самые распространенные угрозы безопасности в прибалтийском государстве. Исследование провело МВД совместно с компанией Latvijas fakti.

Главной угрозой надежности и стабильности в стране латвийцы назвали коррупцию (74%). Чуть меньше, 71% считают, что наибольшую опасность представляет распространение коронавирусной инфекции. Еще 70% указали на финансовые преступления. Более 65% заявили о проблемах организованной преступности и кибератак.

Кроме того, граждан Латвии тревожат вопросы соблюдения правил дорожного движения, контрабанда людей и их эксплуатация. Также некоторые видят опасность в природных катастрофах и аварии на технических объектах. Помимо этого, латвийцев беспокоит приток иммигрантов и беженцев.

Согласно данным опроса, в местах проживания 60% людей больше всего волнует безопасность детей. Еще 52% респондентов боятся краж, а 51% волнует наркоторговля. Ровно половина опрошенных опасаются граждан в нетрезвом состоянии.

Однако менее половины латвийцев (47%) частично готовы к чрезвычайным ситуациям. Менее 30% положительно оценили свою готовность, и 5% — не готовы вовсе.

Латвия может потерять значимую часть населения к 2050 году. Статистические данные Eurostat свидетельствуют, что население Латвийской Республики сокращается ежегодно с момента обретения независимости.