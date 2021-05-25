Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать

Берлин, 25 мая. Ограничения Евросоюза против Белоруссии навредят только самой Европе. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар.

Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и рекомендовал западным перевозчикам облетать территорию страны. Это стало ответом на ситуацию с бортом Ryanair, который совершил посадку в Минске из-за сообщения о бомбе. Информация не подтвердилась, а белорусские силовики задержали находившегося среди пассажиров Романа Протасевича — экс-главреда «рупора белорусских протестов» Nexta.

По словам Рара, Европа с помощью запретов надеется причинить Белоруссии сильный финансово-экономический ущерб, в результате чего отношение Минска к Западу якобы должно измениться. Однако на практике от ограничений ЕС пострадают только западные компании: политолог отмечает критическую важность Белоруссии для транзита между Европой и Азией и способность Александра Лукашенко ограничить сухопутные поставки в ответ на воздушную изоляцию.

«У Белоруссии уникальное географическое положение. Через нее идут не только рейсы между Европой и Азией, но и большие грузопотоки по железным дорогам и автострадам. Если это все закроется, в первую очередь будет страдать не Белоруссия, которая быстро сговорится с Россией, а западные компании. Им просто придется искать более дорогие альтернативные пути сообщения с Азией. Это все не так просто», — сказал Рар.

Также политолог отмечает социальный аспект европейских ограничений. По его мнению, ЕС нарушает собственные принципы заботы о простых гражданах и нацеленности на санкции против правящей верхушки. В результате запрета полетов пострадают рядовые белорусы, чьи родственники живут в Европе: это может усилить неприязнь к Западу и сплотить население вокруг Лукашенко.

«ЕС где-то что-то недодумал. Он должен был как-то ответить, иначе оказался бы абсолютно бессильным. Но при всем желании сильно и больно наказать Лукашенко ЕС этим своим шагом наказывает простых людей, граждан Белоруссии, которые сейчас застрянут в стране и не смогут ездить к родственникам на Запад», — заявил Рар на YouTube-канале «Украина.ру».

Ранее ФАН писал о негативных для Запада политических последствиях давления на Белоруссию. Новые санкции убедят Минск, что интеграция с Россией критически важна для выживания страны. Фактически Брюссель реакцией на инцидент с самолетом Ryanair сам толкает Белоруссию в объятия РФ.