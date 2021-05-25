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25 мая 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
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Армия
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Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать

Экономика
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 25 мая. Ограничения Евросоюза против Белоруссии навредят только самой Европе. Об этом заявил политолог из Германии Александр Рар.

Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС и рекомендовал западным перевозчикам облетать территорию страны. Это стало ответом на ситуацию с бортом Ryanair, который совершил посадку в Минске из-за сообщения о бомбе. Информация не подтвердилась, а белорусские силовики задержали находившегося среди пассажиров Романа Протасевича — экс-главреда «рупора белорусских протестов» Nexta.

По словам Рара, Европа с помощью запретов надеется причинить Белоруссии сильный финансово-экономический ущерб, в результате чего отношение Минска к Западу якобы должно измениться. Однако на практике от ограничений ЕС пострадают только западные компании: политолог отмечает критическую важность Белоруссии для транзита между Европой и Азией и способность Александра Лукашенко ограничить сухопутные поставки в ответ на воздушную изоляцию.

«У Белоруссии уникальное географическое положение. Через нее идут не только рейсы между Европой и Азией, но и большие грузопотоки по железным дорогам и автострадам. Если это все закроется, в первую очередь будет страдать не Белоруссия, которая быстро сговорится с Россией, а западные компании. Им просто придется искать более дорогие альтернативные пути сообщения с Азией. Это все не так просто», — сказал Рар.

Также политолог отмечает социальный аспект европейских ограничений. По его мнению, ЕС нарушает собственные принципы заботы о простых гражданах и нацеленности на санкции против правящей верхушки. В результате запрета полетов пострадают рядовые белорусы, чьи родственники живут в Европе: это может усилить неприязнь к Западу и сплотить население вокруг Лукашенко.

«ЕС где-то что-то недодумал. Он должен был как-то ответить, иначе оказался бы абсолютно бессильным. Но при всем желании сильно и больно наказать Лукашенко ЕС этим своим шагом наказывает простых людей, граждан Белоруссии, которые сейчас застрянут в стране и не смогут ездить к родственникам на Запад», — заявил Рар на YouTube-канале «Украина.ру».

Ранее ФАН писал о негативных для Запада политических последствиях давления на Белоруссию. Новые санкции убедят Минск, что интеграция с Россией критически важна для выживания страны. Фактически Брюссель реакцией на инцидент с самолетом Ryanair сам толкает Белоруссию в объятия РФ.

санкции евросоюз белоруссия авиасообщение александр рар европа ryanair запреты роман протасевич
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Все новости / Экономика / Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
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