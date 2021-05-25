Председатель Счетной палаты оценил возможный рост экономики России

Москва, 25 мая. Кризис коронавируса вызвал спад экономики России на 3%. Восстановительный рост должен достичь тех же значений, прогнозирует глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Восстановление экономики страны зависит от того, как будет продвигаться борьба с пандемией COVID-19, отметил Кудрин в интервью «Известиям».

«В целом в плюс по ВВП мы точно выйдем. Просто не в такой большой, как хотелось бы. Уже по данным первого квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому», — поделился он своими ожиданиями.

Эксперты Минэкономразвития предполагали, что ВВП по итогам нынешнего года должен вырасти на 2,9%, похожие прогнозы делали и международные экономические организации. Более оптимистичны в оценке были в Банке России: там посчитали, что рост составит 4%.