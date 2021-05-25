СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине троих жителей ЛНР

Москва, 25 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают совершать противоправные действия, представляющие угрозу жизни мирного населения в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

Подразделения ВСУ на регулярной основе нарушают режим прекращения огня на территории соприкосновения в Донбассе. Так, не позднее 22 мая текущего года украинские военнослужащие, следуя преступным приказам вышестоящих должностных лиц, произвели минирование участка местности на берегу реки Северский Донец в районе поселка городского типа Славяносербск в ЛНР.

Известно, что в тот же день в указанном районе проходили трое мирных жителей и при движении зацепили боеприпас, в результате чего произошел подрыв мины: мужчины получили тяжелые ранения.

Отмечается, что по данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Ранее украинские войска нанесли удары из артиллерии по Донецку и Спартаку.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил на 4,4%, до 261 тыс. человек, передает RT.