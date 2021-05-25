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25 мая 21:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине троих жителей ЛНР

Армия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине троих жителей ЛНР
lug-info.com  /  Луганский Информационный Центр

Москва, 25 мая. Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают совершать противоправные действия, представляющие угрозу жизни мирного населения в Донбассе. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

Подразделения ВСУ на регулярной основе нарушают режим прекращения огня на территории соприкосновения в Донбассе. Так, не позднее 22 мая текущего года украинские военнослужащие, следуя преступным приказам вышестоящих должностных лиц, произвели минирование участка местности на берегу реки Северский Донец в районе поселка городского типа Славяносербск в ЛНР.

Известно, что в тот же день в указанном районе проходили трое мирных жителей и при движении зацепили боеприпас, в результате чего произошел подрыв мины: мужчины получили тяжелые ранения.

Отмечается, что по данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Ранее украинские войска нанесли удары из артиллерии по Донецку и Спартаку.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил на 4,4%, до 261 тыс. человек, передает RT.

ЛНР всу подрыв
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Все новости / Армия / СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине троих жителей ЛНР
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