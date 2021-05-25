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25 мая 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Дрессировщик Юрий Куклачев пожаловался на размер своей пенсии

Общество
Дрессировщик Юрий Куклачев пожаловался на размер своей пенсии
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 25 мая. Дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что на его пенсию невозможно обеспечить полноценную жизнь в мегаполисе. Выплатами артист цирка недоволен, несмотря на надбавки.

Куклачев признался, что его не устраивает размер пенсии. По словам известного дрессировщика, его ежемесячные выплаты совершенно не отличаются от тех, которые получают обычные пенсионеры в Москве. Он заявил, что такая ситуация его очень обижает и оскорбляет, ведь для страны он сделал даже больше некоторых чиновников и политиков.

«Я с 70-х годов прошлого века устраиваю шоу и концерты для огромной аудитории. Все время пополнял бюджет страны валютой, а в итоге получаю столько же, сколько обычный московский пенсионер, — 20 тысяч рублей», — пожаловался артист цирка в интервью «Вечерней Москве».

Два года назад Куклачеву присвоили почетное звание «Народный артист РФ». Согласно распоряжению мэра столицы, деятелям культуры с этим званием полагаются дополнительные надбавки к пенсионным выплатам. Теперь дрессировщик получает повышенную пенсию — 50 тысяч рублей. Однако артист цирка считает, что эти деньги для семейного человека, проживающего в Москве или другом мегаполисе, не могут покрыть всех потребностей.

Ранее популярная певица Лолита Милявская рассказала, из чего состоит ее пенсия, и впервые назвала сумму пособия. Звезда призналась, что получает довольно приличные выплаты, если смотреть на средний уровень пособий в стране.

пенсия куклачев цирк
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