Дрессировщик Юрий Куклачев пожаловался на размер своей пенсии

Москва, 25 мая. Дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что на его пенсию невозможно обеспечить полноценную жизнь в мегаполисе. Выплатами артист цирка недоволен, несмотря на надбавки.

Куклачев признался, что его не устраивает размер пенсии. По словам известного дрессировщика, его ежемесячные выплаты совершенно не отличаются от тех, которые получают обычные пенсионеры в Москве. Он заявил, что такая ситуация его очень обижает и оскорбляет, ведь для страны он сделал даже больше некоторых чиновников и политиков.

«Я с 70-х годов прошлого века устраиваю шоу и концерты для огромной аудитории. Все время пополнял бюджет страны валютой, а в итоге получаю столько же, сколько обычный московский пенсионер, — 20 тысяч рублей», — пожаловался артист цирка в интервью «Вечерней Москве».

Два года назад Куклачеву присвоили почетное звание «Народный артист РФ». Согласно распоряжению мэра столицы, деятелям культуры с этим званием полагаются дополнительные надбавки к пенсионным выплатам. Теперь дрессировщик получает повышенную пенсию — 50 тысяч рублей. Однако артист цирка считает, что эти деньги для семейного человека, проживающего в Москве или другом мегаполисе, не могут покрыть всех потребностей.

Ранее популярная певица Лолита Милявская рассказала, из чего состоит ее пенсия, и впервые назвала сумму пособия. Звезда призналась, что получает довольно приличные выплаты, если смотреть на средний уровень пособий в стране.