«Зенит» поделился серией архивных фотографий в день 96-летия команды

Санкт-Петербург, 25 мая. Архивные кадры были опубликованы пресс-службой «Зенита» в день рождения команды.

Серия цветных архивных фотографий была опубликована на сайте петербургского «Зенита» 25 мая. На них запечатлены ключевые события 1936–1984 годов. Так, на одном из фото группа знаменосцев спортивного общества «Сталинец» выступает на ленинградском физкультурном параде в 1936 году. Кроме того, на опубликованных в день 96-летия команды кадрах запечатлена победа «Зенита» в Кубке СССР, дебютный матч на стадионе имени Кирова, а также празднование первого в истории чемпионства СССР.

Ранее Артем Дзюба был признан болельщиками лучшим игроком петербургского «Зенита» в мае. По результатам голосования на официальном сайте форвард опередил Андрея Мостового и Сердара Азмуна.