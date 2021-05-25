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25 мая 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
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«Зенит» поделился серией архивных фотографий в день 96-летия команды

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:21
Спорт
«Зенит» поделился серией архивных фотографий в день 96-летия команды
vk.com/zenit  /  Пресс-служба футбольного клуба «Зенит»

Санкт-Петербург, 25 мая. Архивные кадры были опубликованы пресс-службой «Зенита» в день рождения команды.

Серия цветных архивных фотографий была опубликована на сайте петербургского «Зенита» 25 мая. На них запечатлены ключевые события 1936–1984 годов. Так, на одном из фото группа знаменосцев спортивного общества «Сталинец» выступает на ленинградском физкультурном параде в 1936 году. Кроме того, на опубликованных в день 96-летия команды кадрах запечатлена победа «Зенита» в Кубке СССР, дебютный матч на стадионе имени Кирова, а также празднование первого в истории чемпионства СССР.

Ранее Артем Дзюба был признан болельщиками лучшим игроком петербургского «Зенита» в мае. По результатам голосования на официальном сайте форвард опередил Андрея Мостового и Сердара Азмуна.

футбол Зенит фото день рождения
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Все новости / Спорт / «Зенит» поделился серией архивных фотографий в день 96-летия команды
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