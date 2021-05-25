Россия и США обсудили соглашение по предотвращению инцидентов в открытом море

Москва, 25 мая. Россия и Соединенные Штаты провели консультации по поводу выполнения правил о действиях в открытом море и воздушном пространстве, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно имеющейся информации, стороны обсуждали выполнение соглашения между Правительством СССР и Правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 1972 года.

«Стороны обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил, предусмотренных соглашением», — сообщили в российском военном ведомстве.

При этом в Минобороны добавили, что следующие консультации по данному вопросу пройдут в 2022 году.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда генерал ФСБ Владимир Джабаров отмечал, что переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут привести к подписанию новых договоренностей в сфере разоружения.