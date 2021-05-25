Маркировку молочной продукции обсудили на конференции по предпринимательству

Москва, 25 мая. Бизнес-омбудсмены должны помочь предпринимателям пройти процесс маркировки с минимальными сложностями, заявил общественный омбудсмен в сфере торговли Андрей Даниленко.

Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей должны активнее контактировать с участниками рынка по вопросам внедрения цифровой маркировки молочной продукции, отметил Даниленко, выступая на тематической всероссийской конференции.

«Нам нужно вместе с вами сделать все возможное, чтобы этот процесс прошел с минимальными сложностями и проблемами для бизнеса», — обратился он к коллегам из субъектов РФ.

Первый этап обязательной маркировки, который коснется сыров и мороженого, стартует 1 июня. Производители должны успеть подготовиться и отстроить все процессы, напомнил Даниленко.

Минсельхоз РФ ранее сообщил, что не прогнозирует повышение стоимости или дефицит сыров и мороженого после вступления в силу правил обязательной маркировки. В ведомстве призвали продолжить совместную работу предприятий, ЦРПТ (оператора системы маркировки) и Минпромторга относительно технической составляющей, работы типографий, а также поставок оборудования, пишет «ФедералПресс».