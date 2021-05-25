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25 мая 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
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Спецкор Карен Маркарян констатировал разрушение отношений Латвии и Белоруссии

  /   Обновлено: 25 мая 2021 20:14
Политика
Спецкор Карен Маркарян констатировал разрушение отношений Латвии и Белоруссии
wikipedia.org  /  Anonīms/CC BY-SA 2.5

Рига, 25 мая. Латвия решила прославиться демонстративным шагом и разрушила отношения с Белоруссией, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Карен Маркарян.

Журналисты ФАН и Медиагруппа «Патриот» организовали конференцию, в рамках которой эксперты обсудили агрессивную политику Запада по отношению к Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Спецкор Карен Маркарян рассказал, что происходит в Латвии, которая проявляет особую враждебность по отношению к республике, снимая белорусские флаги с улиц Риги.

«Был пикет «Русского союза Латвии». Сперва его собирались провести у здания правительства Латвии. Дело в том, что тот стенд с флагштоками, где флаги различных государств — участников чемпионата мира по хоккею, он находится наискосок у здания правительства, на другой стороне — гостиница, где хоккеисты. Выбрали это место — туда пришли мэр Риги, глава МИД Латвии, они демонстративно сняли беларусский флаг и русский», — проинформировал эксперт.

Спецкор Карен Маркарян констатировал разрушение отношений Латвии и Белоруссии
Федеральное агентство новостей  / Карен Маркарян
Журналист подчеркнул, что Рига решила окончательно разорвать отношения с Минском. Об этом свидетельствует взаимная высылка дипломатов из Литвы и Белоруссии.

«Да, сегодня утром мой коллега был у белорусского посольства — там идет подготовка к отъезду, останется фактически только сторож. Такая же ситуация в Минске, дипломатов (Латвии. — Прим. ФАН) не останется», — сообщил Маркарян.

Латвийский депутат ранее предложил взять под стражу хоккеистов из Белоруссии.

Латвия белоруссия рига флаги
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Все новости / Политика / Спецкор Карен Маркарян констатировал разрушение отношений Латвии и Белоруссии
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