Спецкор Карен Маркарян констатировал разрушение отношений Латвии и Белоруссии

Рига, 25 мая. Латвия решила прославиться демонстративным шагом и разрушила отношения с Белоруссией, сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Карен Маркарян.

Журналисты ФАН и Медиагруппа «Патриот» организовали конференцию, в рамках которой эксперты обсудили агрессивную политику Запада по отношению к Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair. Спецкор Карен Маркарян рассказал, что происходит в Латвии, которая проявляет особую враждебность по отношению к республике, снимая белорусские флаги с улиц Риги.

«Был пикет «Русского союза Латвии». Сперва его собирались провести у здания правительства Латвии. Дело в том, что тот стенд с флагштоками, где флаги различных государств — участников чемпионата мира по хоккею, он находится наискосок у здания правительства, на другой стороне — гостиница, где хоккеисты. Выбрали это место — туда пришли мэр Риги, глава МИД Латвии, они демонстративно сняли беларусский флаг и русский», — проинформировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

«Да, сегодня утром мой коллега был у белорусского посольства — там идет подготовка к отъезду, останется фактически только сторож. Такая же ситуация в Минске, дипломатов (Латвии. — Прим. ФАН) не останется», — сообщил Маркарян.

Журналист подчеркнул, что Рига решила окончательно разорвать отношения с Минском. Об этом свидетельствует взаимная высылка дипломатов из Литвы и Белоруссии.

Латвийский депутат ранее предложил взять под стражу хоккеистов из Белоруссии.