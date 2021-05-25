Спасение двух гражданских яхт сотрудниками Росгвардии показали на видео

Сочи, 25 мая. Судна сочинского полка Южного округа Росгвардии и пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю оказали помощь двум гражданским яхтам в Черном море.

Как сообщается, инцидент произошел в 13 милях от Имеретинского порта. Из Сочи в Гагру направлялась яхта «Валенсия» с двумя российскими туристами на борту. Однако с судна поступил сигнал об отказе главного двигателя, также стало известно о попадании воды в каюты. Спасать яхту отправилось маломерное судно «Куба», но технические неисправности возникли и у него.

Поэтому для оказания помощи «Кубе» в Черное море вышел поисковый катер войск национальной гвардии «Афалина». Он отбуксировал неисправное судно в порт, в то время как «Валенсию» спасали сотрудники ФСБ на своем сторожевом корабле.

Спасательная операция проходила в течение двух часов в условиях сильного волнения. Но никто не пострадал, благодаря профессиональным действиям военнослужащих Росгвардии и пограничников.

Ранее ФАН передавал подробности этого происшествия. При этом RT сообщал, что сотрудники ФСБ и Росгвардии совместными усилиями пресекли деятельность 55 подпольных оружейников.