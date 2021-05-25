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25 мая 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Мать Андрея Аршавина рассказала об угрозах Казьминой в адрес футболиста

Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина рассказала об угрозах Казьминой в адрес футболиста
vk.com/zenit  /  Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Москва, 25 мая. Мать бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина Татьяна высказалась о скандале с тяжелобольной экс-супругой сына Алисой Казьминой.

Еще в прошлом году у бывшей жены футболиста диагностировали аутоиммунный некроз, разрушающий лицевые ткани. Из-за тяжелого недуга Казьмина практически лишилась носа. Состояние женщины, воспитывающей дочь от спортсмена, осложнилось и другими болезнями.

Казьмина утверждала, что в ее бедах якобы виновата Татьяна Аршавина и наведенная ею порча. Однако мать футболиста заявила, что бывшая жена ее сына делала на него приворот, чтобы он ушел от родившей ему троих детей Юлии Барановской. По мнению Аршавиной, экс-невестка сейчас расплачивается и за это, и за угрозы в адрес спортсмена.

«Вот и ей прилетело. В том числе за то, что, как она говорила, мой сын… закончит жизнь в тюрьме или умрет от алкоголизма!» — поделилась Татьяна Аршавина с «Собеседником».

Алиса Казьмина

Алиса Казьмина некоторое время пролежала в коме, после чего теряет волосы. Бывшей жене Аршавина предстоит несколько операций. Состояние женщины медленно улучшается, но говорить о выздоровлении пока очень рано.

аршавин футболист казьмина
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