Мать Андрея Аршавина рассказала об угрозах Казьминой в адрес футболиста

Москва, 25 мая. Мать бывшего игрока «Зенита» Андрея Аршавина Татьяна высказалась о скандале с тяжелобольной экс-супругой сына Алисой Казьминой.

Еще в прошлом году у бывшей жены футболиста диагностировали аутоиммунный некроз, разрушающий лицевые ткани. Из-за тяжелого недуга Казьмина практически лишилась носа. Состояние женщины, воспитывающей дочь от спортсмена, осложнилось и другими болезнями.

Казьмина утверждала, что в ее бедах якобы виновата Татьяна Аршавина и наведенная ею порча. Однако мать футболиста заявила, что бывшая жена ее сына делала на него приворот, чтобы он ушел от родившей ему троих детей Юлии Барановской. По мнению Аршавиной, экс-невестка сейчас расплачивается и за это, и за угрозы в адрес спортсмена.

«Вот и ей прилетело. В том числе за то, что, как она говорила, мой сын… закончит жизнь в тюрьме или умрет от алкоголизма!» — поделилась Татьяна Аршавина с «Собеседником».

Алиса Казьмина некоторое время пролежала в коме, после чего теряет волосы. Бывшей жене Аршавина предстоит несколько операций. Состояние женщины медленно улучшается, но говорить о выздоровлении пока очень рано.