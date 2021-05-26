Киев разрешил украинцам влезать в долги для оплаты новых газовых тарифов 

Кабинет министров Украины специальным распоряжением окончательно отменил режим фиксированных цен на газ для местных организаций Теплокоммунэнерго (ТКЭ). Согласно официальной информации, уже с 1 июня тарифы на голубое топливо соответствующих предприятий вырастут примерно вдвое. Как утверждают независимые специалисты, нововведение чревато для рядовых украинцев резким ростом платежей за коммунальные услуги. На этом фоне официальный Киев решил задобрить местных жителей очередными «потребительскими преференциями». Чем может ознаменоваться подобная политика властей страны, выяснял корреспондент ФАН.

Так называемая «Программа специальных обязательств» (ПСО), регламентирующая ценообразование на внутреннем рынке Украины, была полностью отменена на заседании украинского правительства еще 19 мая нынешнего года. Однако на то, чтобы объяснить свое решение, команде премьер-министра Дениса Шмыгаля понадобилось несколько дней.

«Коммунальщики теперь получают право самостоятельно заключать договоры с любыми организациями на поставку газа, и государственные структуры здесь станут исполнять исключительно мониторинговые функции», — говорится в правительственном коммюнике.

При этом чиновники пообещали сделать все возможное, чтобы повышение тарифов на голубое топливо не ударило по карману среднестатистического потребителя.

«Мы уже работаем над решением проблем, которые могут возникнуть в этой связи», — многозначительно заявил Шмыгаль.

facebook.com / Денис Шмигаль

Нечто подобное представители украинского правительства обещали еще в 2020 году, когда тот же официальный Киев отменял режим ПСО для простых пользователей системы газоснабжения. Упомянутые обещания в жизнь воплощены не были: только за последние полгода цена на газ для населения выросла с 5,7 гривны до 8,2 гривны за кубометр (с 15,1 рубля до 21,7 рубля). Результатом такой политики стал массовый отказ потребителей платить по счетам.

«Сейчас даже западные наблюдатели фиксируют на Украине катастрофическую безработицу, у людей зачастую нет денег даже на элементарную еду и простую одежду, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей киевский социальный психолог Елена Мильто. — Глупо было полагать, что наши обнищавшие сограждане станут в первую очередь платить за потребляемое топливо. И еще более глупо считать, что теперь они заплатят отдельно взятым поставщикам по «рыночным ценам».

Заплатят, уверены работники региональных отделений ТКЭ.

«Людям рано или поздно придется смириться с тем, что цены на газ [на Украине] отправлены в свободное плавание, — заявил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности главный инженер крупной энергетической компании из Черниговской области. — Конечно, нужно будет тратить на тепло и горячую воду больше денег, но государство наверняка найдет ответ на вопрос, как помочь малоимущим гражданам».

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

А таковой ответ Киев нашел. По некоторым данным, в ряде украинских регионов возобновила свое действие государственная акция потребительской помощи «Тепло». В ее рамках любой работающий гражданин (в некоторых случаях и пенсионер) может получить 50% скидки на утепление фасада квартиры (дома). В случае частичной неплатежеспособности клиента ему будет предоставлен заем в одном из подконтрольных властям украинских банков. Специальные предложения отныне ждут и тех, кто на момент получения платежной квитанции не может рассчитаться по газовым тарифам.

«Сейчас предусматриваются льготные условия для получения займов на оплату коммунальных услуг. Если человек не в состоянии рассчитаться по платежкам, он может взять кредит по минимальной процентной ставке, — говорит глава представительства крупной финансовой структуры Ольга Суворова. — Кроме того, правительство может рассмотреть вопрос о либерализации системы получения потенциальными должниками быстрых кредитов на специальных условиях».

Впрочем, скептики не исключают, что эти «спасательные меры» доведут многих жителей территории от Закарпатья до контролируемых Киевом районов Донбасса до полной нищеты.

«Если тарифы на газ подскочат сразу на 60%, никакие «льготные кредиты от государства» потенциальных должников не спасут, — констатировал в беседе с корреспондентом ФАН аналитик энергетического рынка Александр Пашук.

Тем временем власти ряда регионов Украины уже сейчас утверждают, что на вверенных им территориях газ в домах будет отключен уже через месяц, а новый отопительный сезон может не начаться вовсе — сумма задолженности населения за голубое топливо превысила 50 миллиардов гривен.