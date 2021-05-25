Археологи обнаружили древний курган эпохи неолита в Днепропетровской области

Киев, 25 мая. Курган эпохи неолита старше Стоунхенджа обнаружили в Днепропетровской области. Украинские археологи откопали человеческие захоронения тех же времен.

Внутри кургана нашлись керамические осколки и каменный кромлех, вертикально вкопанный в землю. Предварительное датирование показало, что сооружение может оказаться на несколько столетий старше Стоунхенджа. Подробная информация об открытии опубликована на официальной странице Днепропетровской археологической экспедиции в социальной сети Facebook.

Размеры кромлеха достигают 128 метров. Он представляет собой плоские каменные плиты, которые сужаются сверху. Сооружение выполняло техническую функцию — оно укрепляло курган. Все найденные захоронения были одиночными, пишет Planet Today.

Российские исследователи ранее обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого пришлось вскрыть почву почти на 80 см, что в два раза превышает глубину, с которой способен работать металлоискатель.