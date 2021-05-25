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25 мая 21:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
20:48
Происшествия
Опубликовано видео допроса арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги
20:47
Общество
Уфолог Валерий Уваров прокомментировал новость о «гробнице» на Марсе
20:47
Армия
Экипажи истребителей Су-27 перехватили «нарушителя» в небе над Калининградом
20:45
Общество
Волчата и ламы смешанных пород появились на свет в зоопарке Читы
20:45
Происшествия
Тверская охранная компания подала в суд за неуплату своих услуг
20:44
Экономика
Госдума упразднила подачу декларации при продаже недорогой недвижимости
20:43
Спорт
Черышев, Головин и Миранчук прибыли в расположение сборной России
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Археологи обнаружили древний курган эпохи неолита в Днепропетровской области

Наука
Археологи обнаружили древний курган эпохи неолита в Днепропетровской области
pixabay.com/PD

Киев, 25 мая. Курган эпохи неолита старше Стоунхенджа обнаружили в Днепропетровской области. Украинские археологи откопали человеческие захоронения тех же времен.

Внутри кургана нашлись керамические осколки и каменный кромлех, вертикально вкопанный в землю. Предварительное датирование показало, что сооружение может оказаться на несколько столетий старше Стоунхенджа. Подробная информация об открытии опубликована на официальной странице Днепропетровской археологической экспедиции в социальной сети Facebook.

Размеры кромлеха достигают 128 метров. Он представляет собой плоские каменные плиты, которые сужаются сверху. Сооружение выполняло техническую функцию — оно укрепляло курган. Все найденные захоронения были одиночными, пишет Planet Today.

Российские исследователи ранее обнаружили новые артефакты на месте Мамаева побоища. Для этого пришлось вскрыть почву почти на 80 см, что в два раза превышает глубину, с которой способен работать металлоискатель.

археологи курган кромлех
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Все новости / Наука / Археологи обнаружили древний курган эпохи неолита в Днепропетровской области
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